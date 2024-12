Con la prestazione di questa domenica, L’Aquila ha dimostrato di meritare la vittoria e la posizione in classifica, che sicuramente la pone come favorita per la promozione. Sportivissimo il team del Lions Alto Lazio Rugby che ha riconosciuto la forza del team abruzzese: «Da avversari non possiamo che rivolgere i nostri complimenti oltre che per il gioco anche per l’accoglienza riservata alla nostra squadra e ai nostri meravigliosi supporter. I Lions sono stati un po’ sotto il livello del gioco che finora erano riusciti ad esprimere, sia per la forza dell’avversario, ma anche per le diverse assenze nel reparto di prima linea che a lungo andare hanno indirizzato la partita a favore dell’avversario molto preparato e forte in questo reparto».

Non è che i Lions non ci abbiano provato, il primo tempo è stato molto equilibrato, chiudendosi nel punteggio di 5-3 per i padroni di casa, recriminando anche per una chiara azione di meta, interrotta dall’arbitro, per sanzionare con un giallo un giocatore dell’Aquila colpevole di un’espressione ingiuriosa. Nel secondo tempo gli abruzzesi riuscivano a prendere le redini del gioco e a trasformare in punti la loro superiorità tra gli avanti, confermata da cambi di qualità che costringevano i Lions sulla difensiva, che pur dando il massimo, non riuscivano più a segnare per imprecisione e scarsa disciplina. Si chiudeva così la gara con un netto 32-3. Nota positiva per i Lions l’esordio in seniores dell’Under 18 Luca Coppo, giovane pilone del vivaio. Un plauso speciale a tutti quelli che hanno seguito e supportato con entusiasmo la squadra, che nonostante la sconfitta ha avuto il merito di arrivare a questa partita come protagonista. Restano ora cinque giornate da affrontare con la stessa determinazione per chiudere nel miglior modo possibile quest’anno già molto positivo. Questa la formazione del quindici viterbese: Marini, Bruno, Fabbri, Basili, Garbuglia F., Crinò, Lunedini, Lanzi A., Santucci, Garbuglia T., Lanzi G. Crescimbeni, Ferrilli, Duri, Paoletti A. A disposizione e tutti utilizzati: Coppo, Spada, Scaglione, Malagigi, Crescentini, Paoletti Athos, Castellucci.

