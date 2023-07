Il nome di Duke Kahanamoku è pressoché sconosciuto ai più. Eppure questo nuotatore delle Hawaii è considerato l’inventore del surf moderno e fu il protagonista, con suo fratello Samuel, di una delle vicende sportivo-familiari più belle della storia. Nato nel 1890, prese lo stesso nome del padre, il quale venne chiamato così in onore della visita del Duca di Edimburgo alle Hawaii del 1869. Fin dall’infanzia, complice anche la vita passata al mare, fu notato per la sua abilità nel nuoto e si qualificò per le Olimpiadi di Stoccolma del 1912, dove conquistò il suo oro nella gara regina, i 100 metri stile libero. L’impresa fu riconfermata otto anni dopo, alle Olimpiadi di Anversa 1920, dove Duke vinse di nuovo i 100metri. La sua carriera si concluse alle Olimpiadi di Parigi del 1924 dove la stella di Johnny Weissmuller infiammò lo stadio del nuoto e diede avvio anche alla sua carriera cinematografica con l’invenzione del ruolo di Tarzan.

Pochi sanno che dietro la vittoria di Weissmuller ci fu un autentico miracolo visto che al secondo e al terzo posto si piazzarono rispettivamente Duke e Sam Kahanamoku, con una differenza di soli quattro decimi, che a differenza di oggi, fu una divario molto sottile. La carriera di Duke fu particolare. Infatti, egli unì la passione del mare, per il nuoto e per la tavola da surf. Mentre aspettava la sua ultima edizione delle Olimpiadi, girò il mondo dimostrando la sua abilità a cavalcare le onde su una tavola di legno. Piano piano le sue esibizioni cominciarono ad attirare l’attenzione dei più giovani e nel giro di pochi anni, soprattutto in Usa e in Australia, il surf prese piede e conquistò le masse. Duke fu anche il primo atleta a essere iscritto in due Hall of Fame diverse quali l’International Swimming Hall of Fame (nuoto) che nella Surfing Hall of Fame (surf). Sempre a Duke venne dedicata, a cavallo degli anni ’70, la gara internazionale “Duke Kahanamoku Invitational Surfing Championships”. Dopo il ritiro dal nuoto si dedicò allo sviluppo del surf e lavorò, ripetendo le orme del padre poliziotto, come sceriffo della contea di Honolulu dal 1932 al 1961.

©RIPRODUZIONE RISERVATA