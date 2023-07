Il silenzio, preoccupante, spezzato ieri dall’annuncio della società che in qualche modo rassicura i tifosi. Non è a rischio l’iscrizione della prima squadra nel prossimo campionato di Eccellenza.

«L’Academy Ladispoli parteciperà al prossimo campionato - sostiene la nota stampa -, questa è la decisione della dirigenza la quale intende mettere fine alle voci che vedono la società fuori dalle gare per la prossima stagione dopo la cancellazione delle trattative e la chiusura con il gruppo imprenditoriale romano. Quanto altro è necessario verrà comunicato in una conferenza stampa».

Dopo la rottura dei rapporti con la cordata romana e gli acquisti tutti saltati, si è temuto che il club guidato da Sabrina Fioravanti non avesse la forza economica per affrontare la prossima stagione.

Le sue parole ora in qualche modo cancellano queste voci anche se non quelle relative all’effettivo rafforzamento o meno della rosa.

Attualmente il gruppo è composto da pochi giocatori, qualcuno per altro ha manifestato la voglia di andar via come il difensore Gigio Salvato e non è così scontata nemmeno la permanenza di mister Massimo Castagnari.

Si attendono sviluppi ad inizio della prossima settimana anche per capire che tipo di acquisti verranno effettuati per una stagione di certo non partita nel modo giusto.

