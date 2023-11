Inizia non proprio bene, ma termina con un grande sorriso l’esperienza di Antonio Morali alla finale della Coppa Sportiva Nazionale, che si è svolta sul circuito di Pomposa a Comacchio, in provincia di Ferrara. Dal punto di vista individuale la prova del portacolori del Gruppo Piloti Civitavecchia non è andata affatto bene, in quanto ha avuto problemi di assetto, cosa che incide parecchio in una gara di velocità. Morali ha anche dovuto cambiare il rapporto, dopo aver montato un finale da 210 non è più riuscito a tenere giù la macchina e si è girato due volte con la sua monoposto. Nonostante la situazione non proprio felicissima, Morali è riuscito comunque a dare il suo contributo alla causa del proprio gruppo ottenendo il sesto posto assoluto, che hanno portato al successo della propria squadra, anche grazie alla vittoria di Davide Belli e ai vari successi di classe di Luca Fersini e Gianluca Varone.

