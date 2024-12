Il Tennis Club Viterbo è pronto per le fasi finali del campionato nazionale Over 40 maschile a squadre. La compagine viterbese, sostenuta dallo storico sponsor Saggini Costruzioni, è testa di serie nel tabellone nazionale e perciò dovrà disputare un solo turno per guadagnare l’accesso alla final four per l’attribuzione del titolo italiano, in programma nella tre giorni del 14, 15 e 16 giugno proprio al Tennis Club Viterbo, che ha richiesto ed ottenuto di essere sede della manifestazione. Nella final four si sfideranno per lo scudetto le migliori 4 squadre italiane in tre giorni di grande tennis. Sarebbe dunque una fantastica opportunità per la Saggini Costruzioni poter arrivare alle finali, perché ciò significherebbe avere privilegio di giocarle in casa, davanti al proprio pubblico. Per ottenere questo risultato sarà però necessario vincere sabato primo giugno in trasferta sui campi del T.C. Montecchio (Pesaro Urbino), sfida che sulla carta vedrà favoriti i viterbesi, pur nella consapevolezza che nello sport ogni pronostico deve poi essere confermato dal giudizio supremo del campo. Alla guida del capitano Paolo Ricci scenderanno in campo Fausto Barili, Emiliano Provato e Marco Viola, con Alessandro Patrignani capitano in seconda. La formula è la medesima della coppa Devis, due singolari e un doppio. Al termine di tutti gli incontri previsti per oggi si formerà la griglia delle migliori 4 squadre italiane, che si affronteranno per il titolo italiano.

