Il Città di Cerveteri ha un nuovo direttore sportivo, si tratta di Valerio Gnazi, che aveva ricoperto questo ruolo fino al 2021. Lascia l'incarico Chicco Boccaccio, destinato a una società professionistica laziale, nella quale avrà un incarico nel settore giovanile. La società, quindi, ha scelto una figura molto stimata, che nel 2019 , l'anno del Covid-19, è stato l'artefice del salto in Eccellenza con i verdeazzurri. Valerio Gnazi, infatti, è stato molto contento di essere richiamato in quella che considera casa sua.

«Mi è piaciuto il progetto e le ambizioni che la società coltiva per il futuro. Potrebbe essere l'inizio di un ciclo importante per Cerveteri. Città e tifosi meritano grandi risultati - commenta Gnazi - adesso ci metteremo intorno a un tavolo, prepareremo il mercato che ci vedrà protagonisti perché la società vorrà allestire una formazione da primi posti».

In attesa di conoscere anche l'esito dei ripescaggi, a luglio, il presidente Lupi già da domani potrebbe annunciare un paio di acquisti. C'è molta attesa per il nome dell'attaccante, dopo che in un primo momento si era fatto quello di Luca Italiano dell'Aranova. Per il reparto offensivo si va alla caccia di due elementi di spessore, uno di esperienza e l'altro giovane, in ragione delle uscite, delle quali se ne sta parlando in questi giorni.

