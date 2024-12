Finalmente i tre punti. Si sbloccano gli Snipers TecnoAlt nel campionato nazionale di serie B ed ottengono un’importante vittoria, non tanto per la classifica quanto per il morale, contro i temibili Bad Boars Viareggio per 5-1 (2-0 il primo tempo).

Nonostante l'inizio di gara non sia propriamente dei migliori (subito out Luca Tranquilli per infortunio e conseguente penalità) i civitavecchiesi vanno alla riscossa grazie alla terza linea, con Alessio Galli prima e Alfonso Jerez poi che concretizzano in meno di un minuto due begli assist di Manlio Mandolfo.

Nella ripresa sono i fratelli Meconi, prima Bernardo e poi Ruggero, ad arrotondare il punteggio con anche il pregevole gol di Ravi Mercuri in inferiorità numerica dopo un'azione costruita a due con Gianmarco Novelli. Solamente nei minuti finali il gol della bandiera dei toscani.

«Finalmente è arrivata la prima vittoria casalinga della stagione - afferma l'assist man Manlio Mandolfo - ai fini della classifica cambiava poco ma per il nostro morale era importantissimo vincere soprattutto davanti ai nostri tifosi. Sabato abbiamo finalmente dimostrato chi siamo e che possiamo competere con tutti, la squadra ha girato bene e abbiamo giocato tutti. Adesso dobbiamo mettere nuovamente la testa bassa e lavorare in vista degli ultimi 2 incontri di campionato per arrivare al meglio ai playoff».

I presenti: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Bernardo e Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Michelangelo Tranquilli, Luca Tranquilli, Marco Stefani, Gianmarco Novelli, Ravi Mercuri, Alessio Galli, Alfonso Jerez, Manlio Mandolfo. Allenatrice: Martina Gavazzi.

