Il Ladispoli torna a casa con un punto dalla trasferta insidiosa con la Boreale. È un ottimo 1-1 non solo perché smuove la classifica mentre Ottavia e Luiss perdono, ma anche per il modo in cui i tirrenici hanno affrontato gli avversari giocando a testa alta e creando diverse occasioni non concretizzate. Ci pensa il solito Giusto ad aprire le danze, poi Casavecchia, il grande ex ai tempi della D, trova il pareggio. Nel finale espulso proprio Casavecchia e anche Barbarossa per reciproche scorrettezze. Undici iniziale ipotizzato alla vigilia. Mercadante in porta, poi difesa a quattro da destra a sinistra con Urbani, Barbarossa, Tancredi e Guida. In mezzo al campo conferme per Fanali pronto ad affiancare il solito tandem composto da Merciari e capitan Capanna. Infine Di Biagio e Giusto agiscono dietro all’unico attaccante Cifarelli. Partenza a razzo dell’Academy. Al 7’ Cifarelli serve a Giusto un pallone d’oro per battere Cotugno. Grande esultanza dei rossoblù che al primo vero affondo della partita colpiscono. La festa però dura pochi minuti. Al 12’ calcio d’angolo per la Boreale e Casavecchia anticipa tutti. Ladispoli di nuovo pericolo con Di Biagio che però non è preciso. Si riparte inizialmente con gli stessi 11 da una parte e dell’altra. Mister Bosco inserisce Polucci per Urbani, una mossa coraggiosa. Per la Boreale si vedono Caselli e Camponeschi per Petruccetti e Soffientini. Calcio di punizione pericolosissimo con Cifarelli che per poco non riporta avanti il Ladispoli. Poi doppia espulsione a 5 minuti dal 90’: Casavecchia e Barbarossa vengono a contatto e l’arbitro estrae il cartellino rosso. Poi arriva il triplice fischio.

BOREALE: Cotugno, De Petris, Buccioni, Petruccetti (11’ st Caselli), Cruciani, Casavecchia, Soffientini (11’ st Camponeschi), Bergamini (41’ st Barbarella) De Iulis, Mazzone, Vernesi (27’ st Leonardi). A disp. Mansueti, Costantini, Doukoure, Tasselli, Cinque. All. Ferazzoli

ACADEMY LADISPOLI: Mercadante, Urbani (19’ st Polucci), Guida, Capanna, Barbarossa, Tancredi, Di Biagio (27’ st Selvadagi), Merciari, Cifarelli (45’ st Caliandro), Giusto (37’ st Pelizzi), Fanali. A disp. Cremona, Dato, Tofa, Gjeci, Fumasoni. All. Bosco

ARBITRO: Zampieri di Rovigo

MARCATORI: 7’ pt Giusto (AL), 12’ pt Casavecchia (B)

NOTE: Espulsi AL 39’ st Casavecchia (B) e Barbarossa (L); Ammoniti: De Petris (B) e Pelizzi (L)

