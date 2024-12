Finisce l’avventura di Mattia Camboni e di Luna Rossa, che speravano di portare a casa la Louis Vuitton Cup e di contendere a New Zealand l’America’s Cup. Luna Rossa ha perso la serie finale contro Britannia per 7-4, cedendo di pochissimo nell’ultima regata, che ha lasciato più di un rammarico per come si è conclusa. Dopo un equilibrio con cui le due regatanti hanno dovuto fare i conti, gli avversari hanno trovato il guizzo giusto nel corso degli ultimi due segmenti ed hanno prevalso nei confronti dell’imbarcazione targata Prada e Pirelli, bloccata, come si è discusso ampiamente sui social network, dai tanti errori che non hanno permesso a Luna Rossa di esprimersi sui suoi migliori standard. Rimane, al di là del risultato finale che non può essere accolto con un focoso entusiasmo, un’esperienza meravigliosa quella di Mattia Camboni, che ha potuto vivere in un contesto decisamente diverso rispetto a quello della titolata carriera nel windsurf. Se l’avventura di Camboni si è conclusa, non si può dire lo stesso per Civitavecchia, che spera ancora di vedere Luna Rossa primeggiare con una sua atleta. In questi giorni ha preso il via la competizione femminile e nell’equipaggio italiano c’è una conosciutissima velista locale, ovvero Giulia Fava. Attualmente sono in corso di svolgimento le qualificazioni, poi, in caso di esito positivo, via alle final series e domenica prossima la match race che eleggerà la barca vincitrice.

