C’è un’altra giocatrice che nella prossima stagione migrerà dalla Pallavolo Civitavecchia alla Vbc Viterbo. Dopo Michela Sorrentino, anche Giulia Baffetti saluta le rossoblu per passare alla formazione allenata da Jacopo Iacovacci, per disputare il prossimo campionato di serie B2. Centrale classe 2003, Baffetti ha dimostrato il suo talento e il suo valore con le maglie dell'Asp e della CivitaLad dove ha sviluppato un’imponente crescita, che le ha consentito anche di avere il ruolo di capitano nella scorsa stagione. Le voci su una sua partenza da Civitavecchia si rincorrevano ormai da diverse settimane e ora sono diventate realtà. Intanto è arrivata un’altra bella notizia per la Pallavolo Civitavecchia. Anche Gianluca Galano prenderà parte al Trofeo delle Regioni, ma in questo caso di beach volley. Per il club rossoblu si tratta della seconda partecipazione in poco tempo, dopo quella fortunatissima di Sofia Giulì, che l’ha vinta con la maglia della rappresentativa della Regione Lazio.

Galano, atleta del Consorzio Etruria Volley, è stato selezionato per rappresentare il Comitato Regionale Lazio, in coppia con Jacopo Di Bona. Per preparare questo importante appuntamento, i ragazzi parteciperanno con i colori della Fipav Lazio alla tappa Nazionale Under 18 degli Italiani Giovanili di Beach Volley in programma in questi giorni ad Ostia. «Serietà, cultura del lavoro e fiducia incondizionata nei suoi tecnici - fanno sapere dalla società della presidente Marina Pergolesi - queste le principali peculiarità di Gianluca, terminata la stagione indoor la sua voglia di volley si è spostata in spiaggia e sudando le proverbiali "sette canottiere" si è guadagnato questo eccellente riconoscimento personale».

