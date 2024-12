Approfittando della sosta si sono giocati i match di recupero mancanti nel girone unico del campionato di Terza Categoria. La sfida più attesa era quella della sedicesima giornata tra Amatori Allumiere e Quartiere Campo dell’Oro con il successo degli ospiti per 3-1 con le reti di La Rosa, Feuli e Rasi. Tre punti d’oro per il team di mister Secondino che si riporta così ad una sola lunghezza dalla capolista Real Tolfa leader con 53 punti e civitavecchiesi che insegono a 52 e si profila una appassionante volata a due in questo finale di stagione che riprenderà sabato 6 aprile con i match della quintultima giornata. Negli altri recuperi relativamente alla prosecuzione della sfida tra Tarkna Tarquinia e Blera sempre della sedicesima giornata (venne sospesa alla fine del primo tempo sul punteggio di 2-1) conferma del team tirrenico che nel confronto di mercoledì scorso ha finito per imporsi con un larghissimo 5-1 che è servito per rafforzare il terzo posto che tornerà utilissimo nella griglia del tabellone della Coppa Provincia di Viterbo, manifestazione post campionato che metterà in palio la seconda “certa” promozione alla Seconda Categoria 2023/2024. Sabato è ancora tornato in campo il Blera per il recupero della 13esima giornata sul campo del Tessennano ed è finita con un combattuto 1-1 che lascia i due team in corsa per l’ottavo-nono posto finale utile per la qualificazione alla Coppa Provincia riservata a chi si classificherà dal secondo al nono posto.

