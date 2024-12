QUI SANTA MARINELLA. Grandi emozioni nel derby comprensoriale di Promozione, ma alla fine a spuntarla è il Santa Marinella. All'Ivano Fronti i rossoblu hanno sconfitto il Città di Cerveteri per 1-0. Decisivo il gol a tempo scaduto al 49esimo del secondo tempo da parte di Gianotti, che ha dato una vittoria importante al gruppo di Emiliano Cafarelli. Con questo successo del Santa Marinella è quarto a -5 dalla vetta, mentre il Cerveteri rimane impelagato nella lotta per non retrocedere, in piena zona playout.

QUI CITTÀ DI CERVETERI. Il Città di Cerveteri interrompe la sua serie positiva sul campo di Santa Marinella perdendo nel finale. Una gara non bella, decisa da un episodio allo scadere dei 90 minuti. I verdeazzurri fanno un passo indietro rispetto a domenica scorsa e contro una squadra titolata per la vittoria finale non riescono a conquistare un punto che sembrava acquisito dopo una gara equilibrata, anche se le migliori occasioni da rete le ha create il Santa Marinella. «C'è rammarico - esordisce Il centrocampista Fagioli - visto che avevamo tenuto testa a una squadra forte e molto organizzata. Una sconfitta immeritata, meritavamo di più». In basso alla classifica la situazione rimane immutata, con i cervi che nel prossimo impegno casalingo attendono il Fregene In uno scontro diretto. «Dobbiamo trovare la vittoria e battere una formazione che ci precede - ricorda il centrocampista etrusco - rimaniamo in corsa per la salvezza diretta, ci sarà da sudare ma la consapevolezza di potercela fare è in tutti noi».

Per gli etruschi non cambia la situazione in classifica ma fa male perdere nel finale di gara.

©RIPRODUZIONE RISERVATA