Le gare a cronometro su strada hanno evidenziato ancora una volta la bravura degli atleti della Mtb Santa Marinella in questo settore delle due ruote. Ci ha pensato Gianluca Magnante a regalare al team altolaziale presieduto da Stefano Carnesecchi un altro titolo nazionale nell’esercizio contro il tempo nella categoria élite master sport. La kermesse tricolore della cronometro sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano ha avuto luogo a Tor Vergata e Magnante si è comportato ottimamente aggiungendo un’altra maglia tricolore alla sua ricca collezione di titoli nazionali sia nella cronometro che nel ciclocross. Sempre su strada, 21°posizione di categoria master 3 per Cristiano Mastropietro a Camerino Nelle Marche dove ha partecipato alla Granfondo Terre dei Varano, valevole per l’assegnazione dei titoli italiani FCI granfondo. In Toscana a Roselle (Trofeo Luzzetti) buoni piazzamenti per Fabio Risoluti e Pierluigi Stefanini. Nel fuoristrada, ha tenuto banco in Toscana a Castelfiorentino la 24 Ore del Quadrifoglio in cui si sono imposti agli onori delle cronache Gianluca Piermattei, Andrea Somma e Diego Salerni. Esprimendosi al massimo delle sue possibilità, Aldo Olivieri si è fatto onore alla 24 Ore di Monaco di Baviera dove si è classificato decimo di categoria over 40 e che ha condiviso questa esperienza insieme alla Gaisboeke Powered by KTM che lo ha accolto in questa formazione solo per disputare la gara.

