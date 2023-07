L’attività della Mtb Santa Marinella prosegue con ritmi serrati e con proficui risultati in tutte le specialità delle due ruote.

Ancora un successo per Gianfranco Mariuzzo in una gara cross country il 6 luglio a Lignano Sabbiadoro dominando la Lignano XC By Night in notturna.

Molto più densi gli impegni nelle competizioni su strada con Fabio Risoluti a Marsciano il 2 luglio dove ha colto la quarta posizione tra i master 5. Ancora Risoluti e sempre nella categoria master 5 il quarto posto a Padule di Gubbio l’8 luglio. Nel medesimo giorno, è toccato a Gianluca Magnante, fresco del titolo di campione nazionale CSI a cronometro, prendere parte alla gara contro il tempo a Piedimonte San Germano nell’ambito dell’Esacrono concludendo al quarto posto della fascia A. Sempre su strada domenica scorsa la presenza di Cristiano Mastropietro alla Granfondo di Pontecorvo concludendola in 35°posizione tra i master 3.

