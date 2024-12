Domenica di festa per il Santa Marinella. I rossoblu hanno espugnato il campo di Acilia vincendo meritatamente per 1-0 contro l’Ostiantica. Decisivo il gol al 38’ del primo tempo di Gaudenzi. Con questa vittoria la squadra del tecnico Emiliano Cafarelli si porta al quarto posto in classifica a -8 dalla capolista Urbetevere.

«Sono molto felice per questi 3 punti - spiega l’allenatore del Santa Marinella Cafarelli - perché era importante vincere, soprattutto fuori casa. Non era assolutamente facile battere una squadra complessa, anche perché avevamo una formazione “nuova” con assenze importanti. Per questo e non solo posso ritenermi soddisfatto. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dove probabilmente ci è mancato soltanto l’ultimo passaggio, perché abbiamo avuto moltissime occasioni. Sono anche contento per il fatto che siamo stati capaci a non subire gol dopo tante partite in cui abbiamo fatto un po’ di fatica. I ragazzi si sono comportati benissimo, tutti hanno dato il massimo e di questo sono molto orgoglioso. Iniziamo questo 2024 con lo spirito giusto consapevoli del fatto che bisogna fare ancora tanto per raggiungere le prime posizioni della classifica».

