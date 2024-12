Con il ciclocross che continua a tenere banco nel periodo autunnale e invernale, la Mtb Santa Marinella ha voluto stilare un primo bilancio della propria attività in occasione del Galà del Ciclismo 2024 sotto l’egida del Comitato Regionale Csi Lazio che ha avuto luogo a Roma presso il Forum Sport Center di Roma.

La squadra santamarinellese ha dato prova del proprio valore e dell’impegno con la conquista delle maglie di campione regionale Csi nelle specialità del fuoristrada, presenziando alla cerimonia con una rappresentanza di atleti assieme al vice presidente Fabio Pisanelli.

Riscontri gratificanti nella specialità delle gare endurance con la vittoria per il team da tre elementi composto da Massimiliano Chiavacci, Federico Forti e Gianluca Magnante. A livello individuale, trionfi di Fabio Giammarchi (master 6) e di Maurizio Gianni (master 8) più il terzo posto di Andrea Mainardi (master 6) sempre nelle gare endurance. Altre vittorie sono arrivate da Giuseppe Cherubini tra i master 6 nelle gare di cross country Xco e da Daniele Mancini tra i master 4 nelle gare di granfondo/point to point Xcp. Da registrare anche il terzo posto di Massimiliano Chiavacci nella cross country tra i master 5 e il medesimo piazzamento di tutta la Mtb Santa Marinella nel campionato regionale a squadre cross country Xco.

«Grazie alle belle prestazioni, ai tanti sacrifici dei nostri atleti e all’attaccamento alla società, siamo sempre stati ai vertici delle classifiche di queste manifestazioni. Tutto questo dà impulso alla continuazione della nostra attività che si sta concentrando attualmente con il ciclocross e con la programmazione dell’anno 2025 per allestire una pattuglia di atleti sempre più competitiva in tutto l’arco della stagione e in tutte le discipline delle due ruote» è il commento di Fabio Pisanelli.

A fornire una prova esemplare nel ciclocross Gianfranco Mariuzzo in due gare consecutive: la prima al Trofeo Pengo-Giro del Veneto Ciclocross a Roverchiara (Veneto) vincendo la categoria gentleman B, la seconda sempre a Roverchiara ma nella quinta prova del Trofeo Triveneto Ciclocross cogliendo il terzo posto tra i master di quarta fascia over 60.

