VITERBO - Active Network Futsal che torna tra le mura amiche del Palazzetto di Orte. Dopo la sconfitta di Avellino, contro la Sandro Abate, è il turno del Ciampino. Queste le parole di Mister Monsignori: ''Inizia un ciclo impegnativo che ci vedrà disputare cinque partite in quattordici giorni considerando l'infrasettimanale di campionato e di coppa Italia. Sarà impegnativo sia dal punto di vista fisico che mentale. Sarebbe importante cercare di partire bene con il Ciampino e portare a casa dei punti che sono in questo momento fondamentali per la nostra classifica. Chiaramente è uno scontro diretto perchè concorriamo entrambi per mantenere la categoria: da questo punto di vista la partita avrà un'importanza vitale''.

Questa l'analisi dell'avversaria: ''All'andata ci misero in grande difficoltà e portammo a casa un pareggio. Ora sono una squadra diversa, hanno cambiato molto a gennaio e sono un team di giocatori giovani quindi esprimono grande intensità e giocano spregiudicati e spensierati come tutte le squadre giovani: dobbiamo stare attenti. Ho sensazioni positive perchè ci siamo allenati bene, sono contento del lavoro svolto in settimana. Aspettiamoci una gara piena di insidie. Dobbiamo usare la nostra esperienza per portare a casa il bottino pieno''. Si gioca domani alle ore 15.00: la diretta sarà trasmessa da Futsal Tv.