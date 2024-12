È cominciata ufficialmente la preparazione atletica della Futsal Academy, in vista del nuovo campionato di serie C1. Quest’anno, come già detto più volte nel corso dell’estate, la società del presidente Elso De Fazi si è posta obiettivi di grosso spessore, come quello di vincere il campionato e riportare Civitavecchia in serie B, categoria nella quale manca dai tempi d’oro dell’As, dove c’erano alcuni volti conosciuti dalle parti dell’Ivan Lottatori, come il già citato De Fazi e il direttore sportivo Andrea Scorpioni. La squadra ha cominciato a lavorare sotto gli occhi del nuovo tecnico Vincenzo Di Gabriele, che si è insediato sulla panchina nerazzurra con la voglia di fare bene, dopo un’estate per nulla semplice da gestire per il club, che ha visto diversi elementi salutare il club, soprattutto per passare al Quartiere Campo Oro, ed ha dovuto faticare per riuscire a confermare la nuova avventura anche il bomber Simone Mondelli, l’anno scorso trascinatore della squadra con i suoi gol. A fianco a lui tantissimi volti nuovi, che hanno già cominciato a lavorare, come il civitavecchiese Cristian Trappolini, che negli ultimi anni si è fatto conoscere soprattutto negli ambienti romani, oppure gli ex Santa Severa, Matteo Tiberi e Manuel Morra. Presente anche agli allenamenti anche lo spagnolo Dario Perez, anche se, come noto, per vederlo in campo ci vorrà ancora un po’ di tempo, visto che sta rientrando dopo il brutto infortunio rimediato nella seconda parte di stagione. Per ora per lui c’è solo la cyclette per poter cominciare a macinare chilometri, ma comunque è voluto rimanere sempre vicino ai propri nuovi compagni di squadra. Ancora assente, invece, Jacopo Santomassimo, che, a causa di impegni personali, si unirà ufficialmente al gruppo solo la prossima settimana. Per i primi allenamenti mister Vincenzo Di Gabriele ha voluto subito mettere sotto i suoi giocatori lavorando sulla tattica, con la chiara impronta di far apprendere il prima possibile ai suoi ragazzi quelli che sono i metodi per poter far funzionare al meglio la Futsal Academy. È noto all’ambiente locale che Di Gabriele ha degli aspetti molto particolari su cui lavora e per i quali è stato apprezzato dai vertici societari, che lo hanno avuto alla guida della squadra, che, per la prima volta dalla sua costituzione, avrà grossi obiettivi, con la forte volontà di primeggiare in un campionato non proprio semplice, in quanto gli ultimi anni ci hanno fatto capire che è più difficile vincere un campionato di serie C1 rispetto alla conquista di una salvezza in serie B, per il fatto che molti giocatori di importante smalto hanno deciso di scendere di categoria negli ultimi anni. Sarà una preparazione molta lunga quella stabilità da mister Vincenzo Di Gabriele, che ha organizzato un fittissimo calendario di amichevoli. Si comincia questo sabato con una partitella in famiglia. Primo esame vero l’8 settembre sul campo del Real Fabrica, società amica della Futsal Academy. Mercoledì 11 derby con l’Atletico al Lottatori, mentre sabato 13 calendario intasato con un triangolare ad Anguillara con i padroni di casa e il Club Sport, e successivamente derby con l’U21 della Futsal Academy. Giovedì 16 sfida all’Aranova B e due giorni dopo re-match casalingo con il Real Fabrica e con l’Atletico.

