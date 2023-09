Per la seconda stagione consecutiva l'esordio casalingo della Futsal Academy sarà contro La Pisana, ma stavolta per la seconda giornata del campionato di C1.

Alle 15 fischio d'inizio all'Ivan Lottatori per una gara molto attesa, nella quale si potrà notare se il gruppo di Umberto Di Maio sarà subito capace di mettersi in tasca punti fondamentali per la salvezza.

Tutto questo contro un avversario, quello romano, dove gioca Cristian Trappolini, che negli ultimi anni ha trascinato proprio i civitavecchiesi verso le posizioni importanti della massima categoria regionale.

Assente lo squalificato Cleri, porta affidata ad Appetecchi. Out anche l'infortunato Moretti.

L’anno scorso la partita contro La Pisana vide una situazione particolare. La sfida venne sospesa al termine del primo tempo per un clamoroso acquazzone di fine estate che rese impraticabile il campo in erba sintetica di Aurelia, quando la Futsal Academy conduceva per 2-0 proprio grazie a Trappolini, autore di una doppietta.

Quindi la prosecuzione ci fu qualche settimana di dopo, in prima serata, e in 20 minuti i romani riuscirono a recuperare tutto il passivo ed a segnare il 3-2 della vittoria nel finale di gara.

«Cercheremo di dare il massimo - afferma Simone Mondelli - come abbiamo fatto nella prima giornata, in cui è andata molto bene. Abbiamo messo tanta qualità e quantità e l'abbiamo portata a casa. Sicuramente Cristian Trappolini è stato un compagno di squadra di valore, un gran giocatore. Però, con tutto il rispetto, dobbiamo pensare a noi e cercare di ripeterci e fare il meglio. Spero di fare tanti gol per la causa della Futsal Academy, ma voglio soprattutto essere d'aiuto al mister e della squadra, per raggiungere qualche importante obiettivo. Dobbiamo pensare a dare il massimo e a continuare così, perché continuando così, ci potremo togliere tante soddisfazioni. Il mister ci è stato molto d'aiuto in questa prima fase, perché la squadra è composta da molti giovani e qui c'è solo da crescere. Umberto sta facendo il meglio possibile per farci integrare e farci diventare prima possibile squadra».

«Sarà una partita molto difficile - dichiara mister Umberto Di Maio - perché affronteremo una squadra tosta, che ha velleità di altissima classifica. Noi, dal canto nostro, dopo il bel successo sul campo della Spes Poggio Fidoni, non abbiamo niente da perdere. Ma questo non significa che scenderemo in campo senza la grinta giusta, dovremo disputare una grande gara se vogliamo togliere punti a La Pisana, che deve comunque dimostrare di stare meglio di noi, se vuole uscire con i punti in tasca. Puntiamo a far vedere ulteriori miglioramenti, anche sulla scorta del fatto che non abbiamo grosse pressioni di risultato, dopo quanto fatto negli ultimi tempi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA