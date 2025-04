Inizia a salire la febbre per la finale playoff regionale della Futsal Academy, che se la dovrà vedere contro il Cecchina in una gara secca in campo neutro. La Lnd Lazio ha stabilito che l’atteso incontro si disputerà sabato prossimo alle 15 sul parquet del PalaCesaroni di Genzano. Già nelle scorse ore si era capito che questo impianto era tra i più papabili per giocare questo match che deciderà le sorti del quintetto di Vincenzo Di Gabriele. In caso di parità al termine dei 40 minuti di gioco, si procederà con la disputa di due tempi supplementari dalla durata di cinque minuti l’uno. Se dovesse essere ancora pareggio, allora saranno i calci di rigore a decretare la vincente. Chi passerà anche questo turno non sarà promossa di diritto in serie B, ma dovrà giocare gli spareggi nazionali, da cui scaturiranno le formazioni che saliranno di categoria. Ma già arrivare a questo atto potrebbe garantire un ripescaggio quest’estate.