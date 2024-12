È il momento di agire per la Futsal Academy, chiamata ad un super scontro nel campionato di serie C1. Alle 15 sarà piena di colori e di sostenitori la tribuna dell’Ivan Lottatori per l’appuntamento con il Santa Gemma, secondo in classifica e dato dagli addetti ai lavori come una delle più autorevoli candidate al salto di categoria, assieme all’attuale capolista La Pisana. Tra l’altro proprio questi ultimi saranno gli avversari dei nerazzurri nel secondo turno della Coppa Italia regionale, con il sorteggio della Lnd Lazio che si può considerare davvero beffardo. Addirittura la gara d’andata si disputerà già lunedì sera a Roma, con il ritorno fissato per il 19 novembre a Civitavecchia. Questo ovviamente obbligherà a questa scelta particolare per preservare le energie, con il turnover che avrà la sua importanza. Mister Vincenzo Di Gabriele dovrà rinunciare agli squalificati Proietti e Tiberi, con quest’ultimo appiedato per due turni dal Giudice sportivo. «Santomassimo e Lopez proveranno nel riscaldamento, ma non ho sensazioni positive - spiega mister Vincenzo Di Gabriele - abbiamo 3 partite in sette giorni e non voglio rischiare nessuno sabato. Mi aspetto molto dal gruppo e spero che compatti batteremo il Santa Gemma anche se sappiamo che sarà una partita proibitiva. Durante la settimana siamo stati bravi e abbiamo lavorato molto su qualche aspetto che ci serviva. Mentalmente siamo fragili e dobbiamo continuare a lavorare su questo aspetto se vogliamo crescere come gruppo». La Futsal Academy deve vincere per non perdere contatto dalle zone che contano in classifica, anche perché, in caso di altri risultati negativi, c’è addirittura il rischio di doversi guardare dietro e di entrare nel novero di chi deve evitare di finire ai playout. Tutto questo nonostante un mercato estivo al top da parte della società del presidente Elso De Fazi.

Giocherà in casa anche il Santa Severa, che alle 15 ospiterà al campo dell’Uliveto di Civitavecchia il Santos. È uno degli scontri salvezza che potrebbe regalare i primi punti ai neroverdi, ancora incatenati a quota zero sul fondo della classifica. Come già detto più volte, serve fare punti per arrivare al mercato di dicembre con la speranza di rinforzare una rosa che, al momento, non sembra adatta per la C1. Per Futsal Academy-Santa Gemma sono stati designati gli arbitri Luigi Maria Aragona e Diego Colella, entrambi della sezione di Roma 2. Il cronometrista sarà Giancarlo Giulianelli di Viterbo. Santa Severa-Santos verrà diretta da Filippo Stellato di Tivoli e Alessio Crescenzi di Viterbo, con il ruolo di cronometrista affidato a Georgian Sebastian Cociorva di Civitavecchia.

Passando al campionato di serie C2, giunto alla sesta giornata, c’è attesa soprattutto per la capolista del girone, l’Atletico, che ospita alle 15 l’Eventi Futsal. Questo primato per la squadra di Simone Tangini è giunto un po’ a sorpresa, visto che dopo la sconfitta nel derby ci si attendeva un campionato di metà classifica, con la volontà di acciuffare la salvezza senza dover passare dai playout. Ma le cose, per fortuna, stanno andando diversamente e ora ce la si vuole giocare finché durerà. Questa è l’occasione per sgasare ancora, visto che gli avversari sono impelagati in zona playout.

Dovrà puntare assolutamente a vincere il Quartiere Campo Oro, che, sempre alle 15, andrà a Roma per affrontare il Progetto Futsal, in un campo già espugnato dall’Atletico. Con la classifica che tiene basse le ali per la squadra di Umberto Di Maio, i gialloverdi dovranno prestare attenzione e tranquillità, per non compromettere già ora i gravosi sforzi della società per allestire una rosa di primo livello.

«Gara tosta contro una squadra che viene da una netta vittoria ad Anguillara - dichiara mister Umberto Di Maio - per quanto riguarda noi, è un periodo tosto, per via delle assenze e soprattutto dove maciniamo gioco ma non riusciamo a vincere per le difficoltà di fare goal. Sappiamo che è un periodo e se continuiamo così i risultati arriveranno. Domani nonostante le difficoltà giocheremo per vincere, ma al tempo stesso sono sicuro che appena recuperati tutti diremo la nostra per le posizioni alte della classifica. Sappiamo della nostra forza, il campionato è molto lungo siamo agli inizi». Atletico Civitavecchia-Eventi Futsal verrà arbitrata da Alessio Schiaretta di Ostia Lido, mentre per Progetto Futsal-Quartiere Campo Oro è stato scelto il direttore di gara Alessandro De Lucia di Roma 2.

