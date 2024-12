C’è una trasferta in cui bisogna fare punti per la Futsal Academy nel campionato di serie C1. Alle 15 il quintetto di Vincenzo Di Gabriele farà visita al Cecchina, una delle squadre nella miglior forma. Dopo l’uscita dalla Coppa Italia i nerazzurri si possono concentrare esclusivamente sul campionato. Mentre ci stiamo avvicinando al termine del girone d’andata e al via con il calciomercato invernale, la classifica dice che la Futsal è a soli due punti dalla zona playoff, visto che seconda, terza e quarta ci andranno. Discorso diverso per quanto riguarda la promozione diretta, anche perché c’è proprio La Pisana che sta cercando di ammazzare il campionato, avendole vinte tutte, ad eccezione di una sconfitta, con il vantaggio sulla seconda classificata che parla di un +8. Assenti lo squalificato Santomassimo e gli infortunati Aruanno, Tirante e Di Bonaventura. Recuperati Trappolini e Lopez, che si sono allenato regolarmente con la squadra nel corso della rifinitura. «Giochiamo con la squadra più in forma del girone - afferma mister Vincenzo Di Gabriele - 5 vittorie nelle ultime 5 con uno score di gol fatti e subiti invidiabile. Ci arriviamo preparati e con tanta voglia di fare bene».

In serie C2 il programma che prevede una doppia trasferta in provincia di Viterbo per la nona giornata. Cominciamo in ordine cronologico, con il Quartiere Campo Oro che giocherà alle 15 sul campo del Vignanello, che disputa i propri match casalingo in un parquet al chiuso. Con Kaci che, come detto, ha lasciato il club, la squadra di Umberto Di Maio deve trovare una vittoria confortante, altrimenti ci sarà davvero da lottare e faticare, solamente per lasciare la zona playout del girone B. Anche qui il mercato di dicembre potrebbe essere scoppiettante, ma qui, più che una rivoluzione, serve fare puntellare qualcosa, per evitare di rivoluzionare ulteriormente un progetto che sembra essere partito troppo spedito rispetto a quelle che sarebbero potute essere le reali intenzioni. Saranno assenti gli infortunati Saraceno, Giovani e Cassanelli. «Abbiamo preparato bene la gara - spiega il tecnico del Qco, Umberto Di Maio - anche perché vogliono uscire da questo momento sfortunato. Parlo di risultati, perché le prestazioni ci sono sempre state e sono state sempre ottime. Però segniamo molto poco rispetto a quanto creiamo. Questa è l'ultima gara prima del mercato, dove interverremo per affiancare qualche goleador a Moretti. Domani vogliamo fare un'altra bella prestazione, sperando di portarla a casa. Speriamo anche che la fortuna ci assista maggiormente». Alle 18, invece, sfida ad alta quota per l’Atletico, che giocherà sul campo del Vallerano, squadra romana. Il quintetto di Simone Tangini dovrà ancora rinunciare al talentuoso Vaitovich, che sta facendo i conti con un infortunio al ginocchio, mentre si è già registrato, anzitempo, il rientro del portiere Cacace, sceso in campo già sabato scorso per il match interno contro il Settecamini, vinto nonostante qualche fatica di troppo da parte dei gialloblu, che continuano a rimanere in scia delle battistrada e si confermano in terza posizione. «Abbiamo sempre l'intento di accorciare il gap dalla vetta - dichiarano dall'Atletico - con l'obiettivo di giocarsi le nostre chance in ottica promozione e playoff».

