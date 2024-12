Alla seconda giornata giunge la prima gara esterna stagionale per la Futsal Academy, che vuole puntare al massimo in questo campionato di serie C1. Alle 15 seconda giornata di campionato per il quintetto di Vincenzo Di Gabriele, che farà visita al Bracelli a Roma, per la precisione a via Mattia Battistini sulla Boccea. I civitavecchiesi non hanno ancora conquistato la prima vittoria stagionale e vogliono metterla in occasione di questo match in terra capitolina, visto che l’obiettivo dichiarato dalla società del presidente Elso De Fazi è quella di ottenere la promozione in serie B. Arrivano buonissime notizie dal reparto infermeria, con dei miglioramenti rispetto a quanto dichiarato nelle scorse settimane. Lo spagnolo Diego Lopez ha quasi terminato il periodo di lungodegenza: giovedì si è allenato con la palla e mister Di Gabriele sta pensando di convocarlo già per questo appuntamento, con la volontà di farlo stare con la squadra. Sarà assente Tirante, mentre rientra Morra, che si è allenato molto bene in settimana. «Conosco bene campo, allenatore e giocatori - dichiara il tecnico Vincenzo Di Gabriele - e so che sarà una partita durissima, dove per portare a casa i tre punti dovremmo dare tutti il 110%, me compreso, che, con la Lidense, sbagliando qualche scelta, ho condannato la squadra al pareggio. I ragazzi hanno lavorato bene durante la settimana e sono pronti per sabato. Sono sicuro faranno una grande partita, che ci darà slancio in vista della Coppa Italia di martedì con l'Albano». E non c’è stato nemmeno il tempo di dirlo, visto che l’annuncio del sorteggio, da parte della Lnd Lazio, è giunto solo a cinque giorni dalla partita. L’andata del primo turno della manifestazione si giocherà martedì sera all’Ivan Lottatori alle 21, con il ritorno previsto due settimane dopo ai Castelli Romani. Primo impegno casalingo, invece, per il Santa Severa Futsal, che, ancora, non potrà scendere sul parquet del Pala De Angelis, a causa dei lavori all’impianto programmati dal Comune e che si dovrebbero risolvere tra fine anno e inizio 2025. Quindi i neroverdi ricominceranno ancora dal campo dell’Uliveto di Civitavecchia, con la gara delle 15 contro il Cccp, che sembra un ostacolo non particolarmente duro, almeno per quello che si è visto fino ad ora tra precampionato e C1. Obiettivo punti, dopo il via iniziale con sconfitta contro il Casalotti.

