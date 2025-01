C’è un periodo che dirà molto quello che attende le squadre locali, attese anche da un turno infrasettimanale a brevissimo. Ma prima, come giusto che sia, è meglio concentrarsi su quanto accadrà questo sabato. Il campionato di serie C1 è giunto alla quarta giornata di ritorno e, con il torneo che si concluderà, almeno per la regular season, già il prossimo 22 marzo, è meglio cominciare a prendere i posti migliori in classifica. La Futsal Academy cerca la sesta vittoria consecutiva ed ospiterà, alle 15, il Tc Parioli davanti al pubblico di Borgata Aurelia, in quanto l’incontro si disputerà all’Ivan Lottatori. Il quintetto di Vincenzo Di Gabriele è in un momento smagliante, vista la serie di vittorie consecutive inanellate, che hanno fatto sorridere la dirigenza e la squadra nerazzurra. I malumori che rimbalzavano in città, durante il primo segmento del campionato, sono improvvisamente calati, lasciando spazio ad un periodo ricco di soddisfazioni. In casa la Futsal conosce solo un risultato da ottobre: ovvero la vittoria. E la voglia di vendicare la gara d’andata c’è, in quanto a Roma Mori e compagni offrirono una prova da mettersi le mani nei capelli, con una difesa da colabrodo. Ma le cose sono cambiate, e soprattutto a Borgata Aurelia la porta di Schiavi ha cominciato a diventare quasi un miraggio per le squadre avversarie, con due soli gol incassati nelle ultime cinque partite. La classifica vede i civitavecchiesi in terza posizione, con quattro punti di ritardo dal Cecchina, che ha una partita in più. Ma questo sabato l’obiettivo principale è quello di saldare la terza piazza dal tentativo di scavalcamento delle dirette concorrenti, visto che poi, mercoledì prossimo, arriverà a Civitavecchia il Casalotti. «La settimana è stata intensa e ci siamo allenati bene sia atleticamente che tatticamente - anticipa mister Vincenzo Di Gabriele - ricordo bene la gara di andata dove abbiamo subito 9 gol senza scendere in campo. I ragazzi lo sanno. Questa è una finale da vincere ad ogni costo e dobbiamo dare tutto. Lopez giovedi l’ho visto bene e per sabato è a disposizione come tutti gli altri. L’unico assente è Tirante, non al meglio, che spero di recuperare per il forcing finale». Sabato di campionato anche per il Santa Severa, che avrà una trasferta difficilissima sul campo del Santa Gemma, con fischio d’inizio previsto per le 18. Oltre a fare un favore ai cugini della Futsal, i neroverdi hanno bisogno di fare i primi punti stagionali, anche se l’impressione è che sarà davvero difficile evitare un pronostico che vede tutto dalla parte dei romani. Ma i santaseverini stanno comunque conducendo un campionato diligente e rispettoso di quanto fatto fino a questo momento, nonostante la classifica non dia certo delle impressioni positive. Si gioca anche in serie C2, dove questo fine settimana ci sarà il preambolo dell’attesissimo derby di mercoledì. Di quello se ne parlerà nei prossimi giorni. Ma il torneo, giunto alla seconda giornata di ritorno, vedrà il Quartiere Campo Oro tornare al Vittorio Tamagnini, dove ha sicuramente disputato le sue migliori partite della stagione. Alle 18 la formazione guidata da Umberto Di Maio riceverà la visita del Città Eterna, con cui condivide un pallido centro classifica. Un pareggio non servirà a nessuno, i gialloverdi devono fare necessariamente loro questo incontro per poter avere delle velleità playoff ancora nelle vene e presentarsi al meglio al derby del San Liborio Stadium. Inoltre, non dimentichiamolo, c’è anche da evitare una zona playout che non è mica da tralasciare. Saranno assenti gli indisponibili Vaitovich e Gabriele Sarracco. «Abbiamo lavorato tanto sull'atteggiamento della squadra - dichiara mister Umberto Di Maio del Qco - questa settimana ci siamo allenati molto bene. Sappiamo che nelle partite precedenti non abbiamo dato quello che possiamo, a livello di gioco e soprattutto come atteggiamento. È una partita super importante perché loro hanno un punto di vantaggio su di noi. Vincendo potremmo scavalcarli e guadagnare posizioni in classifica. Da questa gara in poi l'atteggiamento deve cambiare. Per quanto visto in settimana sono positivo spero che i ragazzi ci mettano la stessa cattiveria anche in partita». Impegno esterno, invece, per l’Atletico Civitavecchia, che dovrà fare visita, alle 16, all’Anguillara. Sono quattro i punti che separano le due squadre, con i padroni di casa che hanno preso quota nelle ultime settimane, mentre i gialloblu appaiono in calo, dopo una prima parte di campionato sicuramente soddisfacente. La sensazione è che Leone e compagni siano in flessione, oppure che cercare un posizionamento ai playoff sia troppo per una squadra che potrebbe garantire, al massimo, una buona metà della classifica. Starà ai ragazzi civitavecchiesi smentire o no queste affermazioni, dopo una settimana sicuramente non vissuta con troppa tranquillità, dopo il 3-6 rimediato a San Liborio contro il Progetto Futsal. Perdere contro una squadra di valore, che è in cima alla classifica, ci può assolutamente stare, ma non come lo ha fatto l’Atletico, che poteva fare molto meglio per incutere timore tecnico ai biancocelesti. Tornando alle questioni di questo fine settimana, la squadra di Simone Tangini dovrà rinunciare allo squalificato Notarnicola. Ma si registra una pazzesca novità nella squadra, con la società del presidente Ermanno Muneroni che annuncia l’arrivo di Danilo Boriello, che giocherà con il doppio tesseramento, in quanto milita anche nella Promozione di calcio a 11 con la maglia del Tolfa. «È stata una volontà di Boriello - affermano dall'Atletico - darci una mano in questo momento di difficoltà di risultati. Dalla prossima settimana sarà a disposizione di mister Tangini. Sarà una partita difficilissima, tra problematiche di lavoro e assenze non ci siamo allenati al meglio. Stiamo cercando di aumentare le presenze nel roster per poterci allenare con più tranquillità in vista delle partite settimanali. Sono sotto la nostra attenzione un paio di giocatori e siamo in attesa. Annunceremo poi i ragazzi che ci accompagneranno nel girone di ritorno. Anguillara e Qco sono un crocevia importante per capire dove vogliamo arrivare e come possiamo progettare il futuro in ottica prossima stagione».

