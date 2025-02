Momenti di forma, andamento nel campionato e calciatori più o meno prolifici. Tutto questo rispecchia e spesso si riversa nella classifica capocannonieri, appartenente appunto ai giocatori più avvezzi al vizio del gol di ogni singola squadra.

QUI ECCELLENZA. Nel girone A di Eccellenza, che la W3 Maccarese stia facendo un grande campionato è ormai sotto gli occhi di tutti e non lo scopriamo solamente oggi. Anche se i bianconeri provengono da una serie di recenti risultati negativi, maturati con i pareggi contro Tivoli e Certosa e la sconfitta subita per merito della Viterbese, ricoprono comunque una seconda posizione che al momento significherebbe playoff per partecipare alla prossima annata di Serie D. Una grande soddisfazione, anche se ancora prematura, vista la folta concorrenza presente. Un grande lavoro svolto e una particolare cura ai minimi dettagli da parte di mister Colantoni, coadiuvato soprattutto dal suo bomber Davide Follo. Quest'ultimo, attaccante della società bianconera, ha di fatto contribuito in ben 14 occasioni nelle 43 reti siglate. Il sigillo più recente messo a segno, risale alla 20esima giornata e precisamente nel corso della gara interna contro l'Aurelia Antica Aurelio, terminata poi con il risultato finale di 3-1. Per quanto riguarda le marcature generali, invece, vi si trova al secondo posto, alle spalle del collega Daniel Rossi che è di proprietà della capolista Valmontone e con 19 gol all'attivo non sembra intenzionato a fermarsi. All'interno della stessa categoria e del medesimo girone, c'è anche il Fiumicino, avente una posizione di classifica differente rispetto a quella della W3. Un ultimo posto ricoperto e una retrocessione in Promozione sempre più vicina, stanno inevitabilmente influendo anche sullo score. L'evidente difficoltà nel segnare si è ormai palesata da molteplici giornate a questa parte, così come il problema legato alla conquista di punti che adesso sarebbero preziosi. Le 10 sconfitte consecutive e una differenza reti di -27 di certo non aiutano, essendo poi lo specchio di un campionato negativo. Sono 16, sono soltanto questi i gol realizzati dalla società rossoblu. Fino ad una settimana fa era Andrea Pischedda ad essere il miglior marcatore della compagine, raggiunto poi a quota 3 dal suo compagno di squadra De Nicola, autore di una delle due reti timbrate nella sconfitta interna rimediata per 2-4 dal Colleferro.

QUI PROMOZIONE. Si scende di categoria ma si sale di qualità, con il Fregene Maccarese che vola spedito a gonfie vele. I ragazzi allenati da mister Natalini nel girone C di Promozione laziale giocano un ottimo calcio e il secondo posto ricoperto ne è la dimostrazione di ciò. A -5 punti di distanza dal Pro Calcio Tor Sapienza primo e a +2 dall'inseguitrice Formia terza, la chiave del successo in molti frangenti è passata tra i piedi di Micheal Dipilato, autore peraltro di una splendida doppietta nel recente incontro di campionato vinto per 1-3 contro il Nettuno. Il centravanti, protagonista di 13 reti sulle 44 complessive realizzate, è il calciatore con più gol nei biancorossi, terzo nella classifica capocannonieri del torneo.

