CERVETERI - Francesco De Santis parte per i Mondiali in Perù. Il giovane atleta, laureatosi già campione italiano nei 400 metri, sarà in Perù dal 19 al 30 agosto e «rappresenterà Cerveteri e l'Italia intera», ha commentato il sindaco Gubetti che lo ha incontrato prima della partenza. «In una estate in cui abbiamo gioito per le gesta degli atleti azzurri alle Olimpiadi di Parigi, siamo orgogliosi di essere rappresentati ai Mondiali Under 20 di atletica da un cittadino di Cerveteri – ha aggiunto il primo cittadino – Francesco già da diversi anni, anche grazie alla guida saggia di Loredana Ricci e ad un ambiente pulito e sano come quello dell’atletica di Cerveteri, sta ottenendo grandissimi risultati e tantissime vittorie in numerose competizioni nazionali: la qualificazione ai Mondiali in Perù, ottenuta dopo un recupero straordinario da un grave infortunio e che lo ha visto moltiplicare le forze per ritornare in pista il prima possibile, è il giusto e meritato riconoscimento per l’impegno e per il sacrificio costante che mette nella propria disciplina. A Francesco, e alla famiglia che sempre lo segue e sostiene con infinito amore e passione, l’augurio di vivere un’esperienza sportiva straordinaria, certa che al di fuori di ogni risultato e piazzamento, sarà un eccellente rappresentante dei colori della bandiera italiana e del nome di Cerveteri».

