Prosegue con tanta fatica e tanto sudore la preparazione atletica della Flavioni Finestra Perfetta, in vista del campionato di pallamano femminile di serie A2, che comincerà ad inizio novembre con la sfida casalinga contro il Conversano. E quest’anno c’è una novità per il gruppo di Patrizio Pacifico, a cui si è aggiunta Stella Maccari. Classe ’97 originaria di Grosseto, la giocatrice ha deciso di abbracciare il progetto delle gialloblu, mettendo a disposizione la sua esperienza, che l’ha portata anche a vestire la maglia della Nazionale di beach handball.

«C’è un bell’entusiasmo e le ragazze si stanno comportando bene - commenta coach Patrizio Pacifico - abbiamo avuto anche delle sedute nel mattino nelle settimane scorse. Sono molto soddisfatto, sia dell’ambiente che del modo in cui stanno lavorando. Le ragazze sono state confermate tutte, perché come facciamo di anno in anno, abbiamo messo dentro anche un altro paio di ragazze nuove del vivaio, classe 2009. C’è la presenza di Stella Maccari, una ragazza di Grosseto nel giro delle nazionali di beach handball, che rischiava di rimanere senza squadra. Doveva andare a giocare a Prato, ma ha preferito rimanere più vicino, e come tutte le nostre, anche lei è autofinanziata, quindi mi fa veramente piacere che abbia scelto la nostra realtà».

Grande la soddisfazione anche per la nuova arrivata. «Quest'anno per la prima volta dopo tanti anni - spiega Stella Maccari - non abbiamo avuto la possibilità di fare la squadra Senior femminile. Per motivi di lavoro e di studio non posso spostarmi tanto dalla mia città. Civitavecchia era sicuramente una scelta abbastanza comoda, anche se mi richiede un po’ di sacrificio. La Flavioni mi piace molto come società, è una società seria e anche i primi allenamenti me lo stanno confermando. Con molte mie attuali compagne di squadra avevamo giocato contro, quando ci eravamo ritrovati nel girone di A2 qualche anno fa. Di vista le conoscevo, però di persona non benissimo, ma devo dire che mi sono trovata bene fin da subito con loro, mi hanno accolto molto bene. Ho giocato con la Nazionale di beach handball ed è stata una bellissima esperienza. La prima chiamata è arrivata ad aprile dell’anno scorso e da lì ho iniziato una serie di stage, con la Nazionale, e di tornei che mi hanno portato anche a maggio all'Europeo. Devo dire che a livello di carriera personale è stato il traguardo più importante che io abbia mai raggiunto».

