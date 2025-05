Penultima giornata di fase Eccellenza in serie B per la Flavioni, chiamata a fare risultato per avvicinarsi enormemente alla conquista del secondo posto, o, quantomeno, per fare fuori una delle dirette avversarie in ottica accesso alla serie A2. Questo pomeriggio via alle 18.30 per la gara sul campo del Romagna, che ha un punto di ritardo rispetto alla formazione guidata da Patrizio Pacifico, che, se dovesse vincere, andrebbe a +3 e quindi sarebbe irraggiungibile perché mancherebbe solo una giornata al termine della fase. C’è anche la possibilità di ottenere già da questo turno l’accesso alla serie A2. Ovviamente c’è da vincere in terra romagnola e sperare in una sconfitta delle Marconi Jumpers a Ferrara contro l’Ariosto. Saranno assenti le indisponibili Chiara Bonamano e Branchi. Out anche coach Pacifico, impegnato nel nuovo progetto con la Federhandball e la Nazionale maschile. Al suo posto in panchina il direttore sportivo Fernando De Paolis.

