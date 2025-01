Fine settimana di umori negativi, ma non troppo, per la Flavioni nei campionati di serie B, dove era impegnata sia con la squadra femminile, che con quella maschile. La squadra di Patrizio Pacifico ha perso nello scontro diretto della prima fase. A Prato, l'atteso incontro per la quartultima giornata della prima fase, ha visto festeggiare il Tushe, alla fine vincitore per 26-25 nei confronti del sette capitanato da Federica Ferretti. È stata una partita molto equilibrata, ma nei momenti nevralgici le civitavecchiesi non hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni che gli sono capitate, mentre in difesa la Flavioni non è riuscita a tamponare le iniziative delle padrone di casa. Vani i nove gol di Ferretti ed i sette della rientrante Chiara Bonamano. E' un risultato che modifica non poco il quadro della classifica, in quanto il Tushe, primo, aumenta a tre i punti di vantaggio sulle gialloblu. E la Flavioni rischia di dover rinunciare anche alla seconda posizione se le cose non dovessero migliorare nella parte conclusiva di questa prima parte della B Cup. Stop anche per la squadra maschile.

Al PalaSport Insolera-Tamagnini, il sette di coach Alessandro Righetti ha pagato dazio per 28-25 contro il Pontinia. La sconfitta non ha lasciato cicatrici nello spogliatoio civitavecchiese, che si è comunque goduto una prestazione di buonissimo livello, piaciuta anche al pubblico presente in tribuna, che ha celebrato con ampi applausi i giocatori capitanati da Roberto Frenti. I padroni di casa sono rimasti sempre in scia degli avversari, riuscendo a ricucire lo strappo anche quando erano sotto di quattro reti. Ma alla fine il Pontinia ha beneficiato della splendida prestazione di Rotunno, che sul tabellino riporta aver segnato addirittura 21 gol. Per la Flavioni sei realizzazioni di Petronilli e cinque di Savignani e Vitali. Da segnalare anche le due segnature del portiere Lenzu, che ha approfittato dei palloni persi dagli avversari col portiere di movimento. Con questa sconfitta la Flavioni rimane all’ultimo posto in classifica, anche perché ci sono dei punti di penalizzazioni per non aver iscritto delle squadre giovanili ai campionati di categoria.

