Missione compiuta per la Flaminia che è passata per 2-1 sul campo della vice cenerentola Budoni con la doppietta di De Cenco conquistando la settima vittoria stagionale (la seconda in trasferta) che vale l’ottavo posto in classifica a 33 punti con il sorpasso in graduatoria sul Cynthia Albalonga che è stato fermato in casa per 0-0 dall’altra squadra sarda del Latte Dolce Sassari. Vittoria meritata da parte della compagine di mister Nofri con lo stesso tecnico che si è dichiarato soddisfatto al termine del match per l’atteggiamento avuto dai suoi uomini che a parte la defaillance a tempo quasi scaduto per il 2-1 del Budoni non hanno concesso agli avversari la possibilità di accorciare prima per rendere così infuocata la ripresa. Flaminia che si è portata ad un rassicurante + 6 sulla zona dei playout e che può quindi vivere serenamente questi ultimi due mesi di campionato ad iniziare dal prossimo match casalingo contro un’altra squadra sarda, la Sarrabus Ogliastra che nel girone di andata è stata a lungo sul podio della classifica. Campionato saldamente nelle mani della Cavese che battendo per 1-0 in casa l’Ostia Mare ha allungato su tutte le rivali con la Nocerina fermata sullo 0-0 nella trasferta contro il fanalino di coda Boreale e con Cassino e Romana he si sono bloccate con i pari casalinghi per 0-0 ed 1-1 contro Ischia e Atletico Uri. Il team di Cava dei Tirreni guida con ben 11 punti sulla Nocerina e con 12 punti sulla coppia Cassino e Romana. Domani alle 14.30 si gioca il recupero della 24esima giornata tra Atletico Uri ed i campani del San Marzano.

