CIVITA CASTELLANA - Avanti con la linea verde nella Flaminia Civita Castellana. Sono stati ingaggiati due nuovi giocatori: l’attaccante Bogdan Stauciuc, classe 2002 e il difensore Lorenzo Penchini classe 2005. Il primo è una punta con un passato nelle giovanili del Torino, ha vestito la scorsa stagione la maglia del Brindisi e in quella precedenti della Virtus Matino, Castellaneta, Tuttocuoio e Montevarchi collezionando in serie D 40 presenze e sei reti. Penchini ha iniziato la carriera nel Perugia dove ha giocatoti fino all’under 14, ricoprendo il ruolo di difensore centrale, poi dal 2019 è stato trasferito alla Fiorentina dove disputo i campionati nazionali Under 15/16/17 come terzino. Nella stagione 2022/2023 è stato ceduto in prestito al Cesena con cui ha partecipato al campionato nazionale Under 18. «Non vedo l’ora di iniziare – ha detto Penchini – per dare tutto me stesso per aiutare la squadra a realizzare i propri progetti che sono importanti. Ho trovato un ambiente splendido».