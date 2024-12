Venticinquesima giornata del campionato di serie D e Flaminia che si reca in Sardegna per il confronto odierno delle 14.30 contro la compagine sarda del Budoni. Isolani in grossa difficoltà con un penultimo posto a soli 19 punti che al momento porta alla retrocessione diretta con uno score di sole 4 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte. Flaminia che vuole continuare a salire in classifica per incominciare a mettere la parola “fine” verso una corsa salvezza che non rientrava certo nelle priorità stagionali della compagine di mister Nofri ma che per molti mesi è diventata una sorta di spada di Damocle in casa rossoblu. Ora ogni paura in tal senso appare cancellata e si guarda avanti quindi con fiducia in questo finale di stagione dove Lorusso e compagni hanno tutte le carte in regola per chiudere positivamente il campionato.

LE ALTRE PARTITE DEL GIRONE G. Il programma completo del 25esimo turno della serie D girone G presenta questi confronti: ieri ore 14.30 San Marzano (28)-Gladiator (19). Oggi ore 14.30 Sarrabus (38)-Nuova Florida (22), Budoni (19)-Flaminia (30), Cassino (43)-Ischia (40), Cavese (53)-Ostia Mare (38), Cynthia Albalonga (31)-Sassarri Latte Dolce (29), Romana Fc (43)-Atletico Uri (26). Ore 15 Anzio (26)-Trastevere (27), Boreale (17)- Nocerina (44). Tra Budoni e Flamini arbitra Iacopetti di Pistoia, assistenti Sadikaj di Mestre e Rossetto di Schio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA