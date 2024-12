Ultima trasferta della stagione per la Flaminia Calcio oggi alle 15 in azione in Sardegna per la gara contro l’Atletico Uri con il team isolano che va in cerca dei punti salvezza visto che si ritrova con un solo +2 dalla zona calda che porta agli spareggi salvezza. Il team di mister Nofri può affrontare il match senza assilli dall’alto del suo buon sesto posto in classifica che non può alimentare speranze di playoff ma che vuole finire in crescendo questa “strana” stagione dove ha disputato un girone di ritorno da podio a cui ha fatto da contraltare un girone di ritorno da zona salvezza. Tranne lo squalificato Benedetti tutti a disposizione i rossoblu che sinora in trasferta ha uno score di 3 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. All’andata lo scorso 16 dicembre al “Madami” fini 0-0 nella fase in cui la Flaminia non riusciva a incidere. Il penultimo turno assume una grande importanza per decidere la griglia del playoff alle spalle della regina Cavese.

Questo il programma completo: oggi alle ore 14.30 Ischia Calcio (57)-Ostia Mare (46). Ore 15 Anzio (34)-Cavese (72), Atletico Uri (36)-Flaminia Calcio (47), Cassino Calcio (54)-Budoni (24), Cynthialbalonga (45)-Gladiator (30), Romana Fc (55)-Sarraus Ogliastra (46), San Marzano Calcio (40)-Boreale (26), Sassari Calcio Latte (33)-Nuova Florida (32), Trastevere Calcio (38)-Nocerina (56).

Appeso ad un filo il destino di Budoni e Boreale che oggi in mancanza di una vittoria potrebbero retrocedere direttamente con un turno di anticipo sulla conclusione del campionato.

