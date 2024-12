Settimana di pausa post campionato in tutti i sensi per la Flaminia Civita Castellana in vista di quelle che saranno le strategie da adottare per quello che è già una sorta di imminente futuro per il club del presidente Bravini verso la prossima stagione 2024/2025. Già nei prossimi giorni si attendono novità per quanto concerne il discorso allenatore con il nodo da sciogliere legato alla conferma o meno di mister Nofri. E poi dalla base della conferma o meno del nuovo tecnico si partirà sul lavoro da programmare per l’allestimento della squadra che parteciperà al suo ennesimo campionato di Serie D dove proverà ad alzare l’asticella rispetto al sesto posto di questa stagione che è stato il piazzamento conseguito anche nel precedente campionato. Flaminia che cercherà anche di blindare il suo gioiello Sirbu, attaccante che ha un grosso mercato e che nonostante l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per oltre due mesi è stato l’asso nella manica della compagine rossoblu diventandone il trascinatore nel girone di ritorno.

L’attaccante Dorin Sirbu, richiestissimo sul mercato e il club del presidente Bravini farà di tutto per confermarlo vista la sua forza

Intanto in questo fine settimana fari puntati sulle semifinali dei playoff nel girone G con le sfide odierne delle 15 tra Romana Fc ed Ischia e quella delle 16 tra la Nocerina e il Cassino. Poi domenica 19 maggio si giocherà la finalissima tra le vincenti. Sempre oggi fari puntati anche sui playout per conoscere i nomi delle squadre che andranno a fare compagnia alle già retrocesse Boreale e Budoni. Alle 16 si giocano i match tra Anzio e Gladiator e Sassari Calcio Latte Dolce-Nuova Florida. L’eventuale retrocessione di altre squadre laziali oltre la Boreale interessa a “cascata” anche i campionati di Eccellenza e Promozione laziali per eventuali possibilità di ripescaggi.

