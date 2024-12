Domenica alle ore 14.30 al “Madami” arriva la capolista Cavese che sfiderà i padroni di casa della Flaminia Civita Castellana, per un match che promette spettacolo. A suonare la carica il capitano Alessandro Marchi, oltre cinquanta presenze con la maglia rossoblu: «Ci aspetta una bellissima partita che dovremo affrontare con massima concentrazione ed entusiasmo - ha detto - la Cavese è la squadra più forte del campionato e ci teniamo a fare bella figura in casa davanti a una cornice di pubblico importante. Il girone di ritorno abbiamo messo a posto una classifica deficitaria a causa delle continue assenze che abbiamo avuto soprattutto nel periodo di ottobre e novembre ma ci teniamo a dare seguito ai risultati positivi che stiamo ottenendo e perché no finché la matematica ci da la possibilità cercare di rientrare nel treno playoff. La Cavese ha più da perdere di noi. Ho giocato in squadre importanti e la pressione quando vedi il traguardo vicino aumenta e noi di sicuro proveremo a metterli in difficoltà con le nostre armi. La nostra società per serietà non è seconda a nessuno e la squadra ci tiene a provare a regalare una gioia al presidente, ai dirigenti e ai tifosi. Sarà molto dura ma faremo il massimo per riuscirci ad incassare tre punti».

A livello organizzativo la Flaminia ha messo a disposizione dei tifosi campani 800 biglietti e la metà mercoledì erano stati già venduti. Contento il cassiere della società civitonica che forse vedrà superare l’incasso fatto contro la Nocerina. «I tifosi ospiti - ha spiegato il segretario della società, professor Ottavio Macino - saranno ospitati nella parte destra della tribuna, con ingresso sul cancello principale di via Minio, mentre i tifosi di casa saranno dirottati nella zona a loro riservata nella parte sinistra con ingresso dal campo “Casciani- Baccanari” che sarà appositamente segnalata». La Flaminia si porta in dote cinque risultati utili consecutivi.

