Dodicesima giornata di andata del campionato di serie D e la pessima Flaminia Calcio di questi quasi tre mesi di campionato traccia una linea e riparte dalla nuova conduzione tecnica di mister Giovanni Abate che da giovedì ha preso in mano le redini della squadra al posto dell’esonerato mister Nofri. Il tecnico è partito lancia in resta anche e in particolare sotto l’aspetto emotivo e caratteriale per ridare linfa ad un gruppo che nelle ultime settimane ha offerto prestazioni incolori e senza sussulti che hanno fruttato pochissimi punti in classifica. Al tecnico nuovo anche il compito di far dissolvere dalle teste dei giocatori questo antipatico fardello delle gare casalinghe che sin qui hanno portato tra campionato e Coppa a 4 sconfitte e 4 pareggi con Sirbu e compagni che non sono mai riusciti a vincere un match davanti ai loro tifosi. Oggi alle 14,30 arriva un Poggibonsi che non sembra un fulmine di guerra anche se in classifica precede la Flaminia di 4 lunghezze. Senesi che sono reduci dal ko interno di domenica scorsa subito contro il Livorno e che tra le loro fila annoverano comunque elementi di sicuro spessore. La sfida è arbitrata da Bruno Tierno della sezione di Sala Consilina, assistenti Pipola e Nicodemo di Ercolano e Sapri . Il programma completo della dodicesima giornata di andata è il seguente: giocata ieri Foligno-Montevarchi. Domani alle 14,30 Fezzanese-Grosseto, Figline-Siena, Flaminia-Poggibonsi, Follonica Gavorrano-San Donato Tavarnelle, Livorno-Seravezza Pozzi, Sangiovannese-Ghiviborgo, Sporting Club Trestina-Ostia Mare e Terranuova Traiana-Orvietana. Al comando del girone E cè’ il Livorno con 26 punti, davanti alle altre toscane Giviborgo a 22 e Serravezza Pozzi a 21.