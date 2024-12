Torna al “Madami” la Flaminia Calcio che domani alle ore 15 ospita i campani del San Marzano con l’obiettivo preciso di conquistare la decima vittoria stagionale e al contempo di cancellare quel pesantissimo 4-1 dell’andata in quella che è stata la debacle più pesante della stagione dei rossoblu in una fase delicatissima in cui la formazione di mister Nofri non riusciva a decollare stazionando nei quartieri medio bassi della classifica. In questo girone di ritorno la musica è decisamente cambiata, al pari della classifica e adesso in quest’ultima fase con ancora 15 punti a disposizione l’obiettivo dichiarato della compagine viterbese è quella di provare a migliorare l’attuale nona posizione. Complicatissimo colmare il gap dai playoff visti gli otto punti di ritardo ma anche quello per quanto utopistico può essere un pensiero positivo per cercare di fare bene. Ancora assente lo squalificato Lorusso, probabile formazione quella che prima della sosta ha “asfaltato” in trasferta l’Anzio. Arbitra Caggiari di Cagliari, assistenti Massa di Carbonia e Serusi di Oristano. Questa la giornata al completo: oggi si gioca Ischia (48)-Atletico Uri (30). Domani alle ore 14 Sarrabus Ogliastra (43)-Cavese (63). Alle 15 Budoni (20)-Cynthialbalonga (42), Flaminia (40)-San Marzano (39), Gladiator (30)-Romana Fc (48), Nocerina (53)-Cassino (48), Nuova Florida (26)-Boreale (23), Ostia Mare (45)-Anzio (28). Alle 16 Trastevere (37)-Sassari Calcio Latte Dolce (31).

Al. Giu. Vir.

