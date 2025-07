Il Fiumicino alza il livello della sua rosa in vista del prossimo campionato di Promozione. L'imminente annata 2025-2026 è ormai alle porte e il club rossoblu non si vuole far trovare impreparato. La compagine aeroportuale, infatti, ha ufficializzato nelle ultime ore l’acquisto di Daniele Pensabene. Il calciatore in questione, di ruolo centrocampista, porta con sé grande esperienza ed affidabilità. Reduce da esperienze significative con Palocco e Pescatori Ostia. Classe, visione di gioco e temperamento: queste le caratteristiche che hanno convinto la dirigenza a puntare su di lui per rafforzare la mediana. Pensabene rappresenta un innesto strategico per lo scacchiere di mister Lodi, che potrà contare su un giocatore abituato alle battaglie del calcio laziale.

UN SOLO OBIETTIVO. Dopo una recente stagione vissuta tra alti e bassi, il Fiumicino è pronto a ripartire con rinnovato entusiasmo e una chiara ambizione: riconquistare l’Eccellenza. Il club rossoblu si sta muovendo con decisione sul mercato estivo, con l’obiettivo di costruire un organico competitivo e in grado di affrontare al meglio i prossimi impegni. La società sta lavorando su più fronti, cercando profili di spessore e giocatori capaci di portare esperienza e qualità in un gruppo che vuole lasciarsi alle spalle le difficoltà dello scorso anno. E il nuovo innesto di Pensabene, giocatore seguito da tempo dai vertici rossoblù, ricoprirà l'essenza di rinforzo strategico per il valore tecnico e per la maturità che potrà trasmettere alla squadra. Il club ha sottolineato come il suo approdo sarà una risorsa preziosa in un campionato che si preannuncia difficile. Non si tratta solo di numeri o di curriculum, ma di una leadership silenziosa e concreta, quella che può fare la differenza nei momenti cruciali. Anche lo stesso atleta ha manifestato grande entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura in rossoblu. Il progetto fiumicinese lo ha convinto fin da subito e si è detto determinato a dare il massimo, con l’intento di contribuire in maniera decisiva al ritorno nella categoria superiore.

