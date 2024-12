Oltre 1.100 atleti in due giorni presenti al Guidobaldi di Rieti lo scorso fine settimana per la manifestazione d’apertura 2024. Un grande evento per Studentesca Rieti e Fidal Rieti, che ha richiamato atleti di ogni età da tutto il Lazio (e da fuori regione) per godere della nuova pista che tra meno di un mese ospiterà gli allenamenti di Marcell Jacobs e di altre stelle dell’atletica internazionale in vista di Europei e Olimpiadi. Nelle due giornate in gara anche numerosi giovanissimi della Finass Assicurazione Atletica Viterbo, guidati dai tecnici Linda Misuraca, Umberto Battistin e Leonardo Bargagli che hanno colto significativi risultati e numerosi record personali, a conferma dell'ottimo lavoro svolto nel lungo periodo invernale di allenamento al Campo Scuola di Viterbo. In grande evidenza Matilde Casini che nella nuova categoria Cadette realizza subito nei 150 metri una buona prestazione cronometrica, vincendo la gara col tempo di 19”70, ottenuto con un vento contrario di -2,1m/s. e migliorando poi il suo P.B. nell'asta dove salta a 2,40 metri. Bene anche nelle Ragazze Anna Bussolin che si classifica 3^ nei 200Hs correndo in 32”06 e Stella Terzoli che si classifica al 4° posto nell'Alto con 1,25m. Al 6° posto le due staffette 4x100m Ragazze composta da Sara Nicolardi, Stella Terzoli, Sofia Della Rosa e Anna Bussolin che corre in 1’00”07 e Cadette con Valentina Medici, Caterina Boi, Matilde Bertini e Matilde Casini che corre in 54”95. Sempre domenica altri atleti della Finass sono stati impegnati in gara a Perugia dove si è svolto il 3° Criterium Nazionale del Csen, seguiti dai tecnici Salvatore Nicosia e Leonardo Bargagli, anche loro hanno ottenuto buoni risultati con Angelo Carofalo al P.B. nei 300Hs dove si classifica 3° con 43”69, Lorenzo Paris 3° nell'Alto con 1,30 metri e Matilde Bertini 4^ con 1,35 metri.

