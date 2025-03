Al Salone d’onore del Coni, durante i lavori del congresso elettivo dell’Aics, la Tirreno Atletica ha ricevuto un riconoscimento per la lunga militanza nell’associazione, alla presenza del presidente nazionale Bruno Molea, al presidente del Coni Giovanni Malagò, del presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli e del presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma. Durante la premiazione sono state mostrate le immagini degli allenamenti al “Moretti della Marta”, accompagnati dalle parole di stima per il club biancoazzurro. Il presidente della Tirreno Claudio Ubaldi, che è anche allenatore specialista del mezzofondo e membro del consiglio direttivo della Fidal Lazio, è stato premiato assieme a Luigi Gatti, Stella al merito sportivo Coni. Presente anche Massimo Zibellini, una vita in Aics ed oggi coordinatore regionale degli enti di promozione sportiva.

«Da oltre mezzo secolo portiamo avanti l'attività sportiva per tutti - spiegano dalla Tirreno - accompagnandoli all'agonismo, la competizione come evoluzione dell'individuo, il gruppo come forza trainante. Siamo orgogliosi di questo cammino lungo e proficuo, che ha cresciuto e sta crescendo generazioni di atleti nella nostra Civitavecchia e lavorando su tutto il territorio della provincia».

