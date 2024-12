Un evento speciale per ricordare un personaggio che manca tanto al calcio a 5 locale. Il prossimo 12 settembre l’Atletico Civitavecchia organizzerà la terza edizione del memorial Antonio Mammoli, per ricordare lo storico presidente. Un’iniziativa fortemente voluta dal numero uno attuale del club, Ermanno Muneroni, che ci ha tenuto ad omaggiare quello che oltre ad essere un dirigente con cui stare a stretto contatto giorno dopo giorno, era soprattutto un amico. Nella serata del 12 si svolgerà un triangolare al campo di via Giulio Cerruti a San Liborio, che vedrà scendere sull’erba sintetica due squadre dell’Atletico, la prima squadra, che sarà in serie C2, e l’U21, da è diretta da Daniele Pampinella e per la quale ci sono importanti ambizioni. Il “triello” sarà completato dal Quartiere Campo Oro, dando così vita ad un antipasto del prossimo campionato di serie C2, visto che, quasi sicuramente, gialloblu e gialloverdi si sfideranno in due derby che avranno un sapore davvero piccante. La presenza del Qco è legata anche alla vicinanza che c’è stata negli ultimi tempi con l’Atletico, ed in particolar modo tra i due presidenti, Ermanno Muneroni ed Antonello Quagliata, e il direttore sportivo gialloverde Pino Antonucci, visto anche il fatto che parliamo di personaggi che hanno tutti gravitato dalle parti del campo di San Liborio. Al termine del triangolare ci sarà anche la festa per i 20 anni dell’Atletico Civitavecchia, visto che ricorre questo speciale passaggio, anche per ricordare lo storico movimento che ha portato il calcio a 5 a San Liborio, con la disputa di numerosi campionati di serie C1.

©RIPRODUZIONE RISERVATA