Dopo le dimissioni del numero uno dell’Asd Pallavolo Civitavecchia Marina Pergolesi è logico che si sia creato fermento intorno alla società sportiva più longeva di Civitavecchia. A quanto sembra il passo indietro di Marina Pergolesi nella riunione del direttivo di giovedì scorso potrebbe rientrare nella logica della comunicazione che i vertici rossoblu hanno per tradizione. Una presunta notizia da prendere con le molle e che avrebbe dovuto rimanere segreta fino alla prossima riunione del direttivo della società; le informazioni in possesso sono ancora in ordine sparso ma suggeriscono uno scontro tra due fazioni dell’Asd Pallavolo Civitavecchia. Interrogati in merito alla questione, il vicepresidente Patrizio Stefanini e il consigliere Adriano Amoni al momento preferiscono non rilasciare dichiarazioni. Giancarlo De Gennaro, anch’egli presente alla riunione della scorsa settimana, ha lasciato intendere che non vuole entrare in polemica con i vertici della società conscio anche del suo nuovo ruolo istituzionale come consigliere comunale di Civitavecchia. Di seguito una parte del post Facebook dell’allenatore delle giovanili e storico dirigente rossoblu: “Il mandato conferitomi dai cittadini nelle ultime elezioni amministrative mi obbliga ad un senso di responsabilità nei confronti della comunità che si pone al di sopra di qualunque mio altro ruolo in ambito sportivo. Mi auguro che i problemi siano superati nel più breve tempo possibile e che sia perseguita una strada condivisa da tutti. Alla prossima assemblea dei soci Asp non sarò presente e quindi non svolgerò le mie funzioni da socio per rispetto dei superiori ruoli istituzionali che ricopro. Mi piace il lavoro che svolgo in palestra con le fasce giovanili e sarà l'unica mia risorsa che metto a disposizione della pallavolo cittadina”.

Al momento rimane in silenzio anche la protagonista Marina Pergolesi, la quale si è resa protagonista in questi quattro anni di ottimi traguardi alla guida dell’Asd Pallavolo Civitavecchia; dalla promozione in Serie B1 femminile conquistata nel 2021, dai riconoscimenti federali alle manifestazioni in grande stile per promuovere lo sport come la Lazio Winter Cup, fino alle collaborazioni con altre società del territorio come Tuscania Volley nel settore maschile e la recentissima collaborazione con Cv Volley Academy per tutto il settore giovanile. Quello delle collaborazioni tra società è stato l’autentico simbolo della politica societaria a guida Pergolesi, precursora e visionaria in una fase storica molto difficile per le società sportive dilettantistiche. Prevarrà la continuità o si preferirà cambiare? Nei prossimi giorni se ne saprà di più.

In tutto questo, sabato scorso la femminile impegnata nella preparazione del campionato di Serie C ha disputato un allenamento congiunto al Palazzetto Insolera-Tamagnini con l’Asd Green Volley: lo sport deve comunque andare avanti.

La squadra femminile militante in Serie C che sabato al Palazzetto Insolera-Tamagnini ha disputato un allenamento congiunto con l’Asd Green Volley

©RIPRODUZIONE RISERVATA