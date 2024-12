Dopo il metà settimana all’insegna della Coppa Italia di Eccellenza è conto alla rovescia per il derby provinciale di domenica alle 15.30 allo stadio Rocchi del capoluogo con la sfida tra la Fc Viterbo di mister Puccica e la Sorianese di Del Canuto. Un passo indietro per ricordare le 16 qualificate di Coppa Italia che adesso verranno abbinate per i confronti degli ottavi in programma sempre con gare di andata e ritorno tra il 16 e 30 ottobre. Queste le qualificate del girone A: W3 Maccarese, Civitavecchia, Tivoli, Favl Cimini Viterbo, Valmontone, Certosa e Pomezia. Per il girone B Lodigiani, Vis Sezze, Campus Eur, Astrea, Gaeta, Montespaccato, Ferentino, Arce e Unipomezia. Da domenica ogni pensiero torna al campionato con i match della quinta di andata e il calendario propone l’unico derby provinciale della categoria tra la Fc Viterbo e la Sorianese con quest’ultima che al momento precede di un punto i gialloblu che però hanno giocato una gara in meno visto che devono recuperare la gara della prima giornata con la Romulea. È un derby che torna, sempre in Eccellenza, dopo 11 anni visto che nel 2013 ed era l’8 dicembre l’allora Viterbese Castrense e la Sorianese si affrontarono al Rocchi e in quell’occasione finì 1-1 con vantaggio degli ospiti realizzato da Amassoka su calcio di rigore e replica di Federici per la Viterbese con una conclusione dalla lunga distanza. Squadre operose sul mercato con la Fc che ha annunciato il ritorno dell’attaccante Capuano che tanto bene ha fatto nella passata stagione con i colori della Favl Cimini Viterbo ed ha liberato gli offensivi Cifarelli e Giusto che sembrano destinati al Ladispoli. In casa Sorianese c’è stato invece l’arrivo del centrocampista, classe 2005 Alabay Amed Sebastian. Questo il comunicato del club cimino: “Alabay ha già dimostrato il suo talento e la sua dedizione durante la sua esperienza nel settore giovanile della Pianese, dove ha avuto modo di crescere e perfezionarsi. Il suo impegno e la sua abilità gli hanno permesso di fare il salto verso la Serie D, dove ha collezionato alcune presenze significative con la prima squadra della Pianese. Siamo certi che Amed contribuirà con il suo entusiasmo e la sua determinazione a raggiungere nuovi traguardi insieme a noi. Benvenuto Amed”.

