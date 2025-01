Obiettivo centrato per la Favl Cimini Viterbo che con non pochi problemi riesce ad avere la meglio per 2-1 nel match casalingo contro il Certosa allungando la sua serie positiva e proseguendo la risalita vero le altissime posizioni della graduatoria. Match giocato davanti a pochi intimi anche per il gran freddo con fortissime folate di tramontana che a tratti hanno creato anche dei problemi ai giocatori in campo. Le emozioni maggiori si sono avute nella fase finale della prima frazione quando a sorpresa alla prima conclusione il Certosa è passato in vantaggio con Montesi, bravo a trovare il pertugio giusto con una conclusione dalla distanza che ha battuto l’stremo difensore gialloblu. La Fc Viterbo ha avuto il merito di trovare il pareggio a qualche secondo dal termine del primo tempo con il solito provvidenziale Iurato che partito sul filo del fuorigioco ha mandato la palla in gol con un preciso pallonetto. Nella ripresa l’equilibrio è stato spezzato in avvio con un calcio di rigore assegnato alla Fc Viterbo per un tocco di mano in area del Certosa. Decisione sulla quale i romani hanno protestato a lungo ma il direttore di gara è stato irremovibile e dal dischetto Capuano ha segnato con la consueta glaciale freddezza. Fc avanti sul 2-1 e che nella restante parte della gara ha cercato di rischiare il meno possibile anche se il Certosa in particolare nelle fasi finali ha spinto molto in avanti sfiorando più volte il pari e vendendosi annullare la rete per un presunto fuorigioco proprio allo scadere del match. Sul fronte del gioco Fc Viterbo da rivedere ma in quest’ultima giornata di andata era fondamentale conquistare i tre punti che sono serviti per rafforzare il quinto posto in compagnia del Colleferro e seppur da lontano mettere nel mirino le squadre che sopravanzano la compagine di Gardini. Domenica per la prima di ritorno trasferta nella capitale contro la Romulea.

©RIPRODUZIONE RISERVATA