VITERBO - Avanza in Coppa Italia la Fc Viterbo che dopo l’1-0 in trasferta contro l’Aranova si è confermata nel match di ritorno giocato a Vignanello ed è bastato il pareggio per 1-1. Sfida decisa dalle reti di Scozzari al 23’ del primo tempo e dal gol degli ospiti nella fase finale del confronto con il gol del neo entrato Piciollo. Fc Viterbo in campo con : Grussu; Patrizi, Ranieri, Ferretti; Maggese, Reinkardt, Bastien, Ruggiero; Scozzari; Orlandi, Ancillai. A disposizione: Santilli, Ciucci, Fatati, Giordano, Mengoni, Calvigioni, Guzman, Ottaviani, Iurato. Nella ripresa la Fc Viterbo effettua tutti i cinque cambi che sono i seguenti: al 7’ Mengoni per Patrizie Fatati per Reinkardt, al 12’ Ottaviani sostituisce Ruggiero e al 20’ Iurato rileva Scozzari. Ha risposto l’Aranova con Zonfrilli; Guerra, Pucci, Astolfi; Lo Duca, Delluomo, Nardella, Cupperi; Ferreri, Piciollo, Germoni. A disposizione: Manetti, Battaiotto, Marino, Mastrantonio, Pollace, Boschini, Carbone, Milani, La Ruffa. Nella ripresa mister Vigna sostituisce al 6 Dell’Uomo con Milani, Nardella con Mastrantonio e Ferreri con la Ruffa e poi al 14’ Guerra con Battaiotto e al 18’ Astolfi con Pollace. Ha diretto la gara Riccardo Luca Delfino di Roma1 con la collaborazione di Vincenzo Maria Ritorto di Ciampino e Simone Caniglia di Roma 1. Ora ogni pensiero dei gialloblù è rivolto al derby di domenica allo stadio Enrico Rocchi contro la Sorianese che tra l’altro fra le sue fila annovera numerosi ex. Per la Fc sarà la prima gara di un doppio turno casalingo visto che il 9 ottobre sempre al Rocchi alle 15,30 verrà recuperata la gara della prima giornata con la Romulea. Con la conquista di 6 punti Feretti e compagni andranno a respirare aria di alta classifica nel girone A di Eccellenza. Al.Giu.Vir.

