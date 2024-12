Si torna in campo per i confronti della 29esima giornata nel campionato di Eccellenza nella domenica che poi precede due settimane di sosta per il Torneo delle Regioni e per la pausa pasquale con la competizione che tornerà a pieno regime domenica 7 aprile con i match della 30esima giornata. Con la sfida di domani alle 11 sul terreno del Campus Eur inizia invece il mini tour de force per la Favl Cimini Viterbo che dopo la sosta forzata di domenica scorsa (rinvio della gara interna con l’Academy Ladispoli) oggi per l’appunto gioca a Roma contro il Campus Eur e poi mercoledì alle ore 15 allo “Stefanucci” ospiterà nel recupero il Ladispoli dell’ex mister Puccica. Tra Campus e Fc Viterbo è la sfida dei sogni sfumati con maggiore rammarico per il team viterbese visto che i presupposti per il finale di stagione erano ben diversi mentre la giovanissima truppa romana è andata oltre ogni più rosea aspettativa. Punti in palio per cercare di arrivare almeno al quinto posto. Nei gialloblu sarà assente Papa Seck per squalifica. Fischia Marco Tavassi di Tivoli, assistenti Mocanu di Roma 1 e Peruzza di Frosinone. Questo il quadro completo del turno odierno con la lepre W3 Maccarese favorita per la volata che porterà al primo posto finale. Così nel turno di domani: alle ore 11 Academy Ladispoli (18, una gara in meno)-Pomezia (56), Audace 1919 (20)-Villalba (26), Aurelia Antica Aurelio (47)-Citizen Academy (11), Montespaccato (59)-Astrea (35), Romulea (31)-Pescatori Ostia (15), Valmontone (45)-Aranova (38). Alle ore 11.15 Campus Eur (49)-Fc Viterbo (45, una gara in meno). Alle ore 15 Civitavecchia (47)-W3 Maccarese (63) e Rieti (58)-Luiss (31).

