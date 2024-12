VITERBO - Male la Fc Viterbo che perde contro il Rieti allo Scopigno. Partita che si decide tutta nel primo tempo con le reti di Onesti e Laghigna al 13' e al 36'. Mister Puccica opta per il 3-4-1-2 con Ottaviani che parte dalla panchina e Giordano spostato come esterno sinistro. Non male il primo tempo dei gialloblu che recupera tanti palloni, ma al tredicesimo i padroni di casa sfruttano un contropiede nato da un corner della Fc Viterbo e passano in vantaggio. Prima del duplice fischio del direttore di gara un'uscita a vuoto di Santilli propizia il secondo gol dei reatini che chiude il match. Al termine della gara, Mister Puccica ha dichiarato: «Abbiamo fatto la prima mezz’ora più bella del campionato, ma alla prima occasione abbiamo preso gol. Un vero peccato perché da quanto visto, saremmo dovuti essere nettamente in vantaggio. Il Civitavecchia? Ne avremmo fatto a meno volentieri, ma l’affronteremo. Voglio trovare soluzione a sbavature che vedo e dobbiamo essere più cattivi agonisticamente sottoporta».

L’appuntamento per i gialloblu. infatti, è già domani per il ritorno di coppa a Civitavecchia dove la FC Viterbo è chiamata a riprendere il passivo rimediato in casa di 5-2.

RIETI-FC VITERBO 2-0

FC Rieti 1936 (3-4-1-2): Marricchi; Pellegrino, Giannetti, Montesi (28°st Mane); Serafini (40°st Nardoni), Fiorentini, Criscuolo (31°st Parente), Marinacci; Ortenzi; Laghigna (12°st Rei), Onesti (22°st Cusumano). A disposizione: Roversi, Mane, Esposito, Battisti, Tunkara. Allenatore: Raffaele Scudieri

FC Viterbo (3-4-1-2): Santilli; Patrizi (7°st Cuccioletta), Ferretti, Crocchianti; Nesta, Mielle, Fatati (7°st Ottaviani), Giordano (34°st Scozzari); Iurato; Calvigioni (28°st Ancillai), Capuano. A disposizione: Allegrini, Ruggiero, Maggese, Reinkardt, Orlandi. Allenatore: Rosolino Puccica

ARBITRO: Nello Francesco Farina di Ostia Lido

Ammonizioni: 20°st Crocchianti (VT), 28°st Ferretti (VT), 38°st Marricchi (RI)

Marcatori: 13°pt Onesti (RI), 36°pt Laghigna (RI)

fc

©RIPRODUZIONE RISERVATA