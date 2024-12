Giornata finale del 2024 nel campionato di Eccellenza e gare casalinghe per le due portacolori provinciali della Fc Viterbo e della Sorianese. I gialloblu del presidente Salaris all’inconsueto orario delle 16 ospitano domani allo stadio Rocchi il team romano dell’Aurelia Antica Aurelio. La compagine di mister Gardini insegue la quarta vittoria consecutiva nel suo obiettivo dichiarato di cercare di tornare in corsa per i giochi primato. La società non si nasconde e gli innesti del mercato invernale, l’ultimo in ordine di tempo quello del centrocampista Pesce ufficializzato in settimana sono la prova provata di come la dirigenza punti in alto e nonostante il divario tra le prime vuole giocarsi tutte le sue carte. Sicuro assente Crocchianti appiedato per un turno dal giudice sportivo, per il resto tutti a disposizione con la formazione che ricalcherà quella vittoriosa a Fiumicino la settimana scorsa. Simpatica iniziativa della società che per il match odierno ha deciso di consegnare ai primi 50 tifosi che entreranno allo stadio E.Rocchi dei gadget esclusivi e brandizzati. Un bel pensiero in occasione del Natale. Ancora domani ma alle 11 match interno per la Sorianese di mister Del Canuto che ospita l’Aranova e vuole interrompere la serie di tre sconfitte consecutive per tornare ad alimentare la sua classifica che la vede ferma a 18 punti. Cimini che restano tranquilli nonostante il momento no e tutto il gruppo è consapevole di avere mezzi e qualità per riprendere la bella marcia di questo inizio di stagione. Il programma completo della quindicesima giornata è il seguente: domani alle 11 Sorianese-Aranova, W3 Maccarese-Colleferro. Alle 11,15 si giocano le sfide Certosa-Tivoli e Ottavia-Boreale. Alle 11,30 Academy Ladispoli-Civitavecchia, Pomezia Calcio-Luiss,Valmontone-Fiumicino. Nel pomeriggio alle 15 Fc Rieti-Romulea e alle 16 la sfida del Rocchi.