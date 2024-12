Una vittoria da tre punti e un chiaro monito in vista dello scontro diretto contro il Viterbo del prossimo fine settimana. Alla palestra dell'istituto Marconi la Comal Civitavecchia Volley ha sconfitto per 3-0 l'All Volley Castello, in una gara che ha avuto, comunque, le sue difficoltà, visto che le romane sono una compagine attrezzata per disputare un campionato di alto livello. Il primo e il terzo set sono scivolati via sulla consapevolezza che le civitavecchiesi sono superiori rispetto alle avversarie. Ma nel secondo spicchio di gara le cose sono state decisamente diverse, con le ospiti che sono andate in vantaggio anche di 4 e di 5 punti, rischiando di portare via un set alle padrone di casa, che hanno dovuto faticare più del previsto per aggiudicarselo e per rimettere in discesa l'incontro. Unico neo di giornata l'infortunio alla palleggiatrice Alessia Faedda, che ha avuto un problema al polpaccio, che si spera si possa risolvere in vista, come detto, dell'importantissimo match di sabato contro il Viterbo. La vittoria permette alla Comal di rimanere in cima alla classifica del girone B.

«La squadra mi è veramente piaciuta - dichiara coach Alessio Pignatelli - hanno fatto tutto quello che ci eravamo preparati. Mi è piaciuta anche la reazione nel secondo set, quando eravamo sotto, anche perché affrontavamo una squadra di valore, che dirà la sua. Ora ci attende un'altra partita importante. Speriamo che l'infortunio di Faedda non sia qualcosa di serio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA