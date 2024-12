Martedì è stato un grande giorno per la Civitavecchia Volley Academy.

Alessia Faedda, Cristina Camilli e Lucia Garbuglia hanno preso parte ad un allenamento di selezione Nazionale.

La convocazione all'allenamento presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti a Roma, è arrivata in casa Civitavecchia Volley Academy e VBC Viterbo su indicazione dello staff tecnico delle Squadre Nazionali e dei Selezionatori Regionali Simonetta Avalle, Daniela Proietti e Lorenzo De Marco, e si svolgerà alla presenza dello staff Nazionale del Direttore Tecnico professor Marco Mencarelli, del Tecnico Federale professor Pasquale D’Aniello e del collaboratore Federale professor Stefano De Sisto.

È grande la soddisfazione e l'orgoglio verso tre atlete che hanno partecipato ai progetti d'Eccellenza VolleySì U16 e militano attualmente in U18 Eccellenza della CVA, oltre che, Camilli e Faedda, nella massima categoria femminile della CVA Serie C Comal, e Garbuglia nella massima categoria femminile della VBC la B2. Esperienze che hanno arricchito il bagaglio personale e sportivo delle atlete che ora avranno l'occasione di vivere una nuova ed entusiasmante esperienza dal profumo azzurro.

«Tanto, tantissimo orgoglio per le nostre giovani atlete che dopo aver partecipato al CQR e al Regional Day la scorsa stagione, ora prenderanno parte anche a questa Selezione Nazionale - affermano i Presidenti Viviana Marozza e Giorgio Piendibene- Con sempre maggiore frequenza partecipiamo alle selezioni regionali e aver ricevuto queste convocazioni è una soddisfazione grandissima. Già nella stagione 2020-2021 avevamo ricevuto una convocazione CQN per Francesca Catanesi e siamo felici che ora potranno fare questa esperienza Nazionale anche Camilli, Faedda e Garbuglia».

La scelta intelligente e ponderata di collaborare con società di simili vedute e obiettivi come la VBC Viterbo, insieme all'ottimo lavoro dello staff tecnico arancionero capitanato, stanno ripagando tutto l'impegno e il sacrificio del club della tigre.

In due anni di attività congiunta Civitavecchia Volley e Volley Academy come Civitavecchia Volley Academy, la realtà civitavecchiese arancionero ha saputo raggiungere successi incredibili, affermandosi tra le realtà più forti e di riferimento del Litorale e dell'Etruria. Tutti risultati che sono solo benzina per alzare ancora di più l'asticella e spingersi più avanti, migliorando e ponendosi obiettivi ancora più ambiziosi.

